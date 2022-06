Tuttosport - Milan-Acerbi, la Lazio chiede 5 milioni: i rossoneri puntano a chiudere per la metà

MilanNews.it

Per rimpiazzare Alessio Romagnoli, che non rinnoverà il suo contratto, il Milan avrebbe messo nel mirino Francesco Acerbi, difensore della Lazio con cui i rossoneri avrebbero già avuto dei contatti positivi nei giorni scorsi. Non sarà però semplice trovare l'accordo con i biancocelesti, i quali, nonostante il 34enne sia in uscita, chiedono comunque 5 milioni di euro per il suo cartellino. Lo riferisce stamattina Tuttosport che spiega che il Diavolo punta eventualmente a chiudere per la metà, tra i 2 e i 3 milioni.