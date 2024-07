Tuttosport - Milan, avanti tutta per Morata. Lo spagnolo scioglierà le riserve dopo la finale dell'Europeo

Il Milan ha scelto il suo rinforzo per l'attacco: è Alvaro Morata, attaccante dell'Atletico Madrid che ha una clausola rescissoria da 13 milioni di euro. I rossoneri sono in contatto da tempo con il giocatore, in particolare sono state diverse le chiamate effettuale da Zlatan Ibrahimovic per convincerlo a dire sì alla proposta milanista. Lo spagnolo non ha ancora sciolto le riserve, lo farà a partire da lunedì, cioè il giorno dopo la finale dell'Europeo tra la sua Spagna e l'Inghilterra. Lo riferisce Tuttosport che aggiunge che il Milan confida di averlo convinto con un contratto da quattro stagioni (o tre più uno) a 5 milioni complessivi d’ingaggio.

Questi i numeri di Alvaro Morata con la maglia dell'Atletico Madrid nella stagione 2023-2024:

PRESENZE LIGA: 32

PRESENZE CHAMPIONS LEAGUE: 10

PRESENZE COPPA DEL RE: 5

PRESENZE SUPERCOPPA SPAGNOLA: 1

PRESENZE TOTALI: 48

MINUTI IN CAMPO: 2968'

GOL: 21

AMMONIZIONI: 5

ESPULSIONI: 1