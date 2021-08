Tuttosport - Milan, bilancio positivo nel precampionato: Giroud il capocannoniere

Per prepararsi al meglio per l'imminente inizio di stagione, il Milan ha sostenuto un intenso precampionato. Come sottolineato da Tuttosport, il bilancio dei rossoneri nelle amichevoli sostenute recita tre vittorie e tre pareggi con 14 gol realizzati e solo due subiti. Quest'ultimo dato è rincuorante così come quello che incorona Giroud come capocannoniere del precampionato con 3 reti segnate.