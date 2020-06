Come anticipato ieri da Milannews.it (clicca qui per leggere la nostra anticipazione), ci sono buone sensazioni in merito al futuro di Gigio Donnarumma. La conferma arriva questa mattina anche da Tuttosport che spiega che le parti si starebbero avvicinando a una bozza di accordo sia sul lato economico che sulla durata del nuovo contratto (2023).