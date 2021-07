Tuttosport - Milan-Chelsea, ultimi dettagli per Giroud

Ultimi dettagli da sistemare sul fronte Giroud. Come riporta Tuttosport, l’accordo di massima tra Milan e Chelsea è stato trovato: acquisto per un milione più un altro di bonus. Su quest’ultima opzione le due dirigenze hanno proseguito i contatti nella giornata di ieri, con i Blues che vorrebbero una fase di raggiungimento di quel bonus più accessibile. Come detto, si tratta solo di piccoli dettagli che non dovrebbero causare troppi ritardi sull’asse Milano-Londra.