Tuttosport - Milan, contro il Modena un nuovo esame per Leao

Nuovo esame per Rafael Leao, sottolinea l'edizione odierna di Tuttosport. L’amichevole con il Modena, infatti, sarà l’occasione per rivedere all’opera il portoghese. Nella prima uscita con la Pro Sesto non ha convinto del tutto: Rafa ha segnato un bel gol, poi, come al solito, si è spento, offrendo una prestazione anonima. Il Milan ha già preso Giroud e sta trattando Kaio Jorge, mentre Ibrahimovic sta per tornare: per Leao gli spazio potrebbero ridursi drasticamente.