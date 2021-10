Tuttosport - Milan, contro il Torino test pericoloso

Il Milan vola in campionato, dove occupa la vetta della classifica in coabitazione con il Napoli. I rossoneri sono partiti forte ma, nonostante le vittorie, nelle ultime partite hanno faticato un po’ troppo. Insomma, la squadra di Pioli non sta attraversando un momento particolarmente brillante. Ecco perché, come riporta il quotidiano Tuttosport, alla luce di tutto questo, il Torino viene individuato come un test severo e pericoloso al tempo stesso: “Mi aspetto una gara in cui dovremo battagliare - ha dichiarato Pioli -. Dovremo muoverci bene senza dare punti di riferimento”.