Tuttosport - Milan, futuro in prestito per Marko Lazetic

Marko Lazetic, 18enne attaccante arrivato in rossonero a gennaio dalla Stella Rossa, non ha ancora esordito in prima squadra, ma per ora è stato impiegato solo con la Primavera del Milan. Come riferisce stamattina Tuttosport, in estate il club di via Aldo Rossi cercherà un club a cui cederlo in prestito, così da permettergli di giocare con continuità e proseguire la sua maturazione.