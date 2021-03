Tuttosport - Milan, Ibrahimovic potrebbe tornare in anticipo

Il distacco dall'Inter è consistente, ma Ibrahimovic non vuole alzare bandiera bianca in campionato. Lo svedese sa che non è semplice e che ci vorrà un filotto importante nelle ultime dieci giornate, ma vuole provarci. Per questo, come riporta Tuttosport, non è da escludere che, dopo le gare da tre punti con Georgia e Kosovo (il 28 marzo), torni in anticipo a Milano per preparare la sfida con la Sampdoria, saltando quindi l’amichevole del 31 aprile contro l’Estonia.