Tuttosport - Milan, idea Bakayoko per il centrocampo: si punta al prestito

Il Milan sta pensando al ritorno di Bakayoko. Negli ultimi tre anni, il centrocampista del Chelsea ha giocato sempre in prestito vestendo le maglie di Milan, Monaco e Napoli. Fuori dal progetto tecnico di Tuchel, il francese va in scadenza di contratto nel 2022 ma, per il momento, i Blues non mollano l’osso. Come riporta Tuttosport, nelle prossime settimane, se ci sarà un affondo, potrebbero ammorbidirsi concedendo un nuovo prestito.