Tuttosport - Milan, il futuro incerto di Romagnoli: la sua permanenza in rossonero non è scontata

Alessio Romagnoli non sta attraversando un grande momento di forma, tanto che ultimamente ha perso anche il posto da titolare a favore di Fikayo Tomori. Il sempre più probabile dell'inglese dal Chelsea rende poi sempre più incerto il futuro del capitano rossonero, la cui permanenza è tutt'altro che scontata: come spiega Tuttosport, infatti, non è escluso che il giocatore e il suo agente Mino Raiola cerchino in estate una nuova sistemazione, magari all'estero. Se dovesse arrivare un'offerta congrua, il Milan non direbbe di no.