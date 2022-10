Tuttosport: "Milan, il rinnovo di Rafa Leao entro il Mondiale o mai più"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

"Milan, il rinnovo di Rafa Leao entro il Mondiale o mai più" scrive Tuttosport. "Vorremmo farlo prima del Mondiale": chiare le parole di Paolo Madini sul rinnovo di Rafa Leao. Il portoghese ha chiesto 7 milioni a stagione, il Milan proverà ad avvicinarsi a quella cifra. Il giocatore non vuole andare via ma quella cifra gli consentirebbe al portoghese di affrontare, con maggior serenità, il “lodo Sporting”. "Insomma, si lavora per arrivare al rinnovo e se questo non dovesse arrivare, in via Aldo Rossi attendono per la prossima estate una maxi offerta che possa rimpinguare le casse societarie e dare un range opeativo più ampio a Maldini e Massara sul mercato" scrive il quotidiano.