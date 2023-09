Tuttosport: "Milan, Jovic l'arma segreta del derby? Contro l'Inter si esalta"

Il Milan conta di recuperare Olivier Giroud per il derby di sabato e dalle parti di Milanello si nutre ottimismo in merito. In ogni caso, sia che il francese ci sarà o non ci sarà, potrebbe esserci spazio per l'ultimo arrivato in casa rossonera, Luka Jovic. Tanto che Tuttosport questa mattina titola così: "Milan, Jovic l'arma segreta del derby? Contro l'Inter si esalta".

L'attaccante serbo dopo appena un anno alla Fiorentina, è stato accantonato e il suo futuro sembrava lontano dall'Europa. Eppure nelle ultime ore di mercato è arrivato il Milan che gli ha dato una nuova possibilità: riuscirà a sfruttarla? Già sabato potrebbe essere chiamato a mettersi in mostra perché è lui il vice-Giroud in rosa. E all'Inter ha già fatto male in passato: l'anno scorso con la viola ma anche qualche stagione fa quando eliminò i nerazzurri dall'Europa League tra le file dell'Eintracht Francoforte.