Tuttosport - Milan, Krunic vicino al rientro in gruppo: Rade punta alla Dinamo Zagabria

© foto di www.imagephotoagency.it

Rade Krunic sta recuperando dal problema muscolare che lo ha tenuto fuori nelle ultime settimane e ieri ha svolta a Milanello un allenamento personalizzato sul campo che è di fatto l'ultimo step prima del ritorno in gruppo. Il suo obiettivo è quello di tornare a disposizione di Stefano Pioli per il prossimo match casalingo di Champions League, in programma mercoledì contro la Dinamo Zagabria. Lo riferisce stamattina Tuttosport.