Tuttosport - Milan mercato in standby nell'attesa del passaggio di proprietà

Tuttosport, in edicola quest'oggi, dedica spazio anche al mercato rossonero che tra idee e trattative in chiusura punta a rafforzare la rosa di Pioli. Se il passaggio di Origi in rossonero dovrebbe essere formalizzato dopo la finale di Champions League, così non è per Botman che nonostante abbia già trovato l'accordo con la dirigenza rossonera appare come una trattativa in standby considerato che Milan e Lille devono ancora trovare l'accordo. Per l'attacco, invece, si attenziona il profilo di De Ketelaere del Bruges mentre il nome di Asensio appare difficile da raggiungere.