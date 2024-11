Tuttosport: "Milan, Morata è in letargo da due mesi"

Oltre a quello della difesa, un altro problema serio per il Milan potrebbe riguardare l'attacco. Arrivato come uno dei grandi colpi dell'estate di calciomercato, Alvaro Morata fino a questo momento non starebbe riuscendo ad incidere come vorrebbe e desidererebbe, come d'altronde confermano anche i (soli) tre gol messi a segno in questa stagione, due in campionato uno solo in Champions League, nella splendida notte di Madrid dello scorso 5 novembre.

Certo, con l'arrivo in panchina di Paulo Fonseca il centravanti si ritrova ad avere molti più ruoli, non solo in fase di realizzazione che, fra tutte, è quella che ad oggi manca. Ad indorare ancora di più la pillola Tuttosport, che questa mattina ha titolato "Milan, Morata è in letargo da due mesi", in campionato, visto che l'ultimo gol in Serie A dello spagnolo risale al 27 settembre scorso nel 3 a 0 contro il Lecce.