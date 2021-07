Tuttosport - Milan, nell’agenda di Maldini e Massara verrà presto inserito un incontro con l'agente di Theo

Theo Hernandez si è meritato sul campo l'adeguamento del contratto, ma al momento non è una priorità in via Aldo Rossi dove ci sono altre necessità e impellenze di mercato. Come riporta Tuttosport in edicola questa mattina, nell’agenda di Maldini e Massara verrà comunque presto inserito un incontro con Manuel Garcia Quilon, agente del terzino francese.