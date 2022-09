Tuttosport - Milan, occhi su Terracciano della Fiorentina. Tatarusanu verso l'addio a fine stagione

MilanNews.it

In vista della prossima stagione, il Milan sta tenendo d'occhio con grande attenzione la situazione di Pietro Terracciano, portiere della Fiorentina che ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2023 (clicca qui per leggere l'anticipazione di Milannews.it). Le trattativa per il rinnovo sono in stallo e i rossoneri stanno pensando a lui sia perchè è un estremo difensore affidabile, sia perchè è un giocatore formato Italia (per il discorso legato alle liste UEFA). Lo riferisce Tuttosport che riporta anche il probabile addio a fine stagione di Ciprian Tatarusanu.