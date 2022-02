Tuttosport - Milan, occhi sui parametri zero: Belotti resta nei radar rossoneri

Oltre ai soliti nomi di Botman e Renato Sanches, il Milan sta ragionando e tenendo d'occhio anche possibili rinforzi a parametro zero: tra i profili che sono in scadenza di contratto e che sono nei radar rossoneri c'è anche quello di Andrea Belotti, attaccante che non rinnoverà con il Torino. Lo riferisce stamattina Tuttosport.