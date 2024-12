Tuttosport: "Milan: piace Stiller. Tentativo a gennaio o giugno come Ricci"

vedi letture

L'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina: "Milan: piace Stiller. Tentativo a gennaio o giugno come Ricci". A centrocampo la coperta è corta e per questo a gennaio il Diavolo farà sicuramente qualcosa per rinforzare il reparto. I rossoneri hanno messo nel mirino Angelo Stiller, classe 2001, che gioca nello Stoccarda. Il club tedesco chiede 25-30 milioni di euro per il suo cartellino. Da capire se il Milan farà un tentativo subito o a giugno.

Le alternative sono Belahyane, Bondo, Frendrup e Cardoso, ma in via Aldo Rossi non hanno assolutamente mollato la presa per Samuele Ricci: il Torino a gennaio non lo cede e il Milan si sta muovendo per anticipare la concorrenza in vista del prossimo mercato estivo.