A metà settimana, Zlatan Ibrahimovic si sottoporrà ad una visita di controllo per vedere lo stato della lesione del suo polpaccio destro e a quel punto sarranno più certi i tempi di recupero: secondo Tuttosport, Stefano Pioli si augura di riaverlo a disposizione per metà luglio, anche se lo svedese farà di tutto per tornare prima in campo.