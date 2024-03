Tuttosport - Milan, proposto Arda Guler. Ma i rossoneri vorrebbero inserire condizioni più favorevoli rispetto a quanto accaduto con Diaz

Nelle ultime ore è emersa la voce secondo cui il Real Madrid avrebbe proposto al Milan il prestito di Arda Guler per la prossima stagione e ripetere l'operazione Brahim Diaz che ha giocato tre anni in prestito in rossonero prima di tornare in Spagna. Per ora si tratta comunque solo di un'idea, non c'è ancora nulla di concreto.

L'opzione, secondo quanto riferisce stamattina l'edizione odierna di Tuttosport, potrebbe anche essere gradita al club di via Aldo Rossi che però, rispetto a quanto successo con Brahim Diaz, vorrebbe inserire nell'accordo con il Real Madrid delle condizione più favorevoli.