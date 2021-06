Tuttosport - Milan, Romagnoli vuole restare e rinnovare il contratto

Dalla Spagna riportano l’interesse del Barcellona per Romagnoli, il quale, nei prossimi mesi, dovrà trattare il rinnovo del contratto con il Milan. Si è parlato di uno scambio con Junior Firpo, giocatore che piace molto ai rossoneri, ma la realtà dei fatti è che si tratta di un intreccio molto complicato. Anche perché - come riporta Tuttosport - Romagnoli vuole restare in rossonero e vuole sedersi al tavolo delle trattative per discutere il prolungamento.