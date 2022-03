Tuttosport - Milan, si cerca l'intesa con Renato Sanches

MilanNews.it

Renato Sanches è un nome molto caldo negli ultimi mesi: da tempo si parla di un interesse del Milan per il centrocampista portoghese in forza al Lille. Secondo l'edizione odierna di Tuttosport, potrebbe essere pù facile per la dirigenza rossonera trovare un accordo con la società francese per Sanches che per Botman. Infatti, a differenza del centrale olandese, il lusitano andrà in scadenza nel 2023, fattore che potrebbe facilitare le trattative dei due club. Il nodo da sciogliere sarebbe eventualmente il contratto, con il giocatore che ha delle richieste alte.