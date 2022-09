Tuttosport - Milan, si lavora al rinnovo di Giroud

MilanNews.it

L'edizione odierna di Tuttosport conferma l'anticipazione di ieri di Milannews.it (clicca qui per leggerla) secondo cui il Milan ha intenzione di rinnovare il contratto di Olivier Giroud che è in scadenza nel 2023. Sia Paolo Maldini che Frederic Massara, oltre ovviamente a Stefano Pioli, stravedono per il centravanti francese che è stato uno dei grandi protagonisti del 19° scudetto rossonero.