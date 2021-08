Maldini e Massara sono alla ricerca di un trequartista con caratteristiche diverse da Brahim Diaz. Come riporta Tuttosport, sono almeno sei o sette gli elementi che, in un modo o nell'altro, sono stati avvicinati al Milan e che giocano esattamente in quel ruolo. Da Isco a James Rodriguez, passando per Vlasic, Ilicic, Dani Ceballos e Ziyech: il taccuino rossonero è pieno di profili.