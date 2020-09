Tuttosport - Milan, Soumarè in ascesa con Bakayoko in standby

Con la trattativa tra il Milan e Bakayoko momentaneamente in standby, i rossoneri guardano alle potenziali alternative per il centrocampo. Negli ultimi giorni il nome che circola insistemente dalle parti di Casa Milan è quello di Soumarè, giovane centrocampista in forza al Lille. Mediano di grande spessore fisico, Soumarè è un classe 99' di prospettiva e che potrebbe essere economicamente raggiungibile considerato che il club francese proprietario del cartellino ha legami economici con Elliott. Ecco, quindi, che il ventunenne potrebbe essere un'occasione per i rossoneri se la trattativa per Bakayoko dovesse complicarsi.