Tuttosport - Milan, Theo e Leao pronti a tornare dall'inizio: col Bruges la chance per riscattarsi

"Il Milan ritrova Theo e Leao" si legge su Tuttosport. Dopo le assenze contro l'Udinese, i due assi del Milan dovrebbero tornare fra i titolari in Champions League. Entrambi stanno mancano sotto l'aspetto dello spirito di squadra: i due avevano deluso per impegno a Parma e Fonseca li aveva esclusi contro la Lazio. Dopo la Fiorentina, contro l’Udinese è finito in panchina Leao e c'è rimasto per 90 minuti, mentre Theo era in tribuna poiché squalificato.

Il Milan però ha saputo vincere senza la “Theao”, ma soprattutto ha colpito come i rossoneri abbiano avuto la meglio sull’Udinese, stringendosi tutti assieme nonostante l’inferiorità numerica per proteggere il risultato. Un segnale forte erano state le parole di Fonseca alla viglia e le sue scelte di formazione, un segnale forte lo hanno mandato i giocatori scesi in campo. Contro il Club Bruges però entrambi, già puniti da Fonseca per l'atteggiamento, sono pronti a tornare ed è la giusta chance per riscattarsi.