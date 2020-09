Tuttosport - Milan, tutto su Bakayoko. L’alternativa può essere Soumaré

Proseguono senza sosta i contatti per Bakayoko. Come riporta Tuttosport, Milan e Chelsea stanno trattando sulla cifra del diritto di riscatto, che i Blues vogliono fissare a 30 milioni. I rossoneri stanno sondando anche Boubakary Soumaré del Lille, la cui valutazione è simile a quella del francese (30 milioni). Cifra importante, ma i buoni rapporti tra le due società potrebbero favorire l’operazione. Bakayoko ha la priorità, ma se le cose non si dovessero sbloccare a breve, non si può escludere un cambio di rotta su Soumaré.