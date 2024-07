Tuttosport: "Morata aspetta, si chiude per Emerson Royal"

Nonostante il Milan dia l'impressione di essere fermo al palo, dal quarto piano di via Aldo Rossi si registrano comunque movimenti importanti per quanto concerne il calciomercato. La dirigenza rossonera vuole regalare a Paulo Fonseca un innesto per reparto per rinforzare e completare la squadra in vista della prossima stagione, con l'attaccante che resta la priorità assoluta considerato il fatto che ad oggi l'allenatore portoghese si ritrova a lavorare con il solo Luka Jovic di ruolo.

Praticamente sfumato Zirkzee, il Milan è pronto a fare all-in su Alvaro Morata, per il quale sarebbe addirittura sceso in campo Zlatan Ibrahimovic in persona. Stando a quanto riportato da Tuttosport, però, l'Europeo è risultato essere ancora d'intralcio per il Diavolo, visto che il futuro dell'attaccante spagnolo si deciderà solo dopo la fine della competizione che si sta disputando Germania.

Per questo il primo acquisto del Milan potrebbe essere Emerson Royal. La dirigenza rossonera sta infatti parlando da tempo con il Tottenham per il terzino brasiliano, che potrebbe sbarcare in Serie A per circa 20 milioni di euro, bonus compresi.