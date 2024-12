Tuttosport: "Morata vero leader, ma poco bomber"

L'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina: "Morata vero leader, ma poco bomber". Superata la tonsillite che lo ha costretto al forfait contro il Verona, lo spagnolo è pronto a tornare titolare domenica sera contro la Roma. Arrivato in estate dall'Atletico Madrid, il numero 7 milanista si è dimostrato fin dal primo giorno in grande leader, ma il Milan ha bisogno anche delle sue reti. Al momento, Morata è a quota cinque gol segnati in 17 partite giocate tra Serie A e Champions League, un bottino un po' misero visto che stiamo parlando del centravanti titolare del Diavolo.

Questi i numeri stagionali di Morata con la maglia del Milan:

PRESENZE SERIE A: 12

PRESENZE CHAMPIONS LEAGUE: 5

PRESENZE TOTALI: 17

MINUTI IN CAMPO: 1112'

GOL: 5

AMMONIZIONI: 6