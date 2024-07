Tuttosport: "Non c’è solo Morata: Depay torna di moda e resta vivo Abraham"

L'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina: "Non c’è solo Morata: Depay torna di moda e resta vivo Abraham". In questo mercato estivo il Milan potrebbe non limitarsi a fare un solo colpo in entrata in attacco, ma due. Alvaro Morata è in cima alla lista e il Diavolo è al lavoro per ottenere il suo sì definitivo.

Oltre allo spagnolo, potrebbe quindi arrivare un altro attaccante e i nomi che fa il quotidiano torinese sono in particolare quelli di Tammy Abraham e Memphis Depay: il primo è in uscita dalla Roma che però chiede 25 milioni di euro per il suo cartellino, mentre l'olandese è svincolato e quindi può arrivare a zero. Il problema sono le sue richieste: ingaggio da 5 milioni di euro per 2-3 stagioni più un premio alla firma.