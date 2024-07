Tuttosport: "Pari con poche luci e qualche ombra a Vienna contro il Rapid nel primo test di stagione"

vedi letture

Nel pomeriggio di ieri il nuovo Milan di Paulo Fonseca ha pareggiato 1 a 1 nella prima uscita ufficiale della stagione contro il Rapid Vienna, apparendo, come da pronostico imballato e lontano dai ritmi che il tecnico portoghese si aspetterà di vedere in futuro. Nonostante questo, comunque, il Diavolo avrebbe potuto addirittura scamparla con il gol al 64' di Alessandro Florenzi, gioia strozzata solo dal solito errore che ha permesso a Demir di insaccare la rete del momentaneo, e definitivo, pareggio.

Nonostante questo, comunque, non è completamente da buttare la prima uscita stagionale del nuovo Milan di Fonseca, nonostante la fase difensiva sia completamente da rivedere. In merito a questo discorso Tuttosport ha infatti scritto che "La fase difensiva è ancora da oliare: il Rapid ha affondato spesso, soprattutto alle spalle della retroguardia e negli spazi fra terzini e centrali, ma in questo ha sicuramente pesato la differenza di condizione fisica fra le due squadre".

In tutto ciò, comunque, si sono iniziato ad intravedere sprazzi di quello che saranno le caratteristiche di questo Milan, soprattutto in fase di costruzione dal basso, che ha visto la formazione rossonera utilizzare due schemi in particolare nel pomeriggio di Vienna: "a tre dietro, con Calabria bloccato con i centrali e Terracciano, terzino sinistro, sulla linea dei due mediani, più i due esterni alti del 4-2-3-1 molto larghi a diventare una sorta di quinti; l'altra con i centrocampisti Pobega e Adli, impiegati a piede invertito, stretti e bassi con i due centrali difensivi larghi e i terzini alti".