Tuttosport: "Per Fofana la forbice con il Monaco è ancora molto ampia"

vedi letture

Chiuso Strahinja Pavlovic e registrati importanti passi in avanti per Emerson Royal, il Milan ha bisogno di un mediano difensivo per completare il suo progetto. Nel corso di queste settimane sono stati fatti tanti nomi, ma il preferito della dirigenza rossonera, e di Paulo Fonseca, resta Youssouf Fofana del Monaco.

Nonostante il club di via Aldo Rossi sia forte del sì del giocatore, "la forbice con il Monaco è ancora molto ampia", come riportato questa mattina da Tuttosport. La prima offerta presentata al club monegasco da 17 milioni di euro è lontana dalla richiesta di 35, ma la sensazione è che per far sbarcare in Serie A Fofana ce ne vorranno almeno 25, considerato anche il fatto che il West Ham nelle scorse ore aveva messo sul piatto proprio 35 milioni, senza avere però l'ok del giocatore.

Sotto questo punto di vista oggi potrebbe essere una giornata importante, anche perché sono attese le parole del d.g. Thiago Scuro sulla situazione Fofana nel corso della conferenza stampa di presentazione dell'attaccante Ilenikhena.