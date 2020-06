Tuttosport: "Pioli, l’ultimo sfizio: Milan al 5° posto per farsi rimpiangere"

Stefano Pioli ha una pazza idea: togliersi lo sfizio di portare il Milan a ridosso della zona Champions (ovvero al quinti posto, che darebbe l’accesso all’Europa League senza passare dai preliminari) prima di lasciare il club rossonero. Lo scrive il quotidiano Tuttosport, che spiega che il tecnico vuole chiudere in bellezza: sarebbe un modo per farsi rimpiangere così come è accaduto per mesi per Rino Gattuso. Chiudere bene la stagione sarebbe una risposta verso chi non ha creduto fino in fondo in lui.