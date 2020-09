Pochi allenamenti nelle gambe e automatismi da assimilare. Sandro Tonali non è ancora pronto per giocare dall’inizio. Come riporta il quotidiano Tuttosport, sull’ex Brescia ci sono molte aspettative, ma Pioli non ha fretta di lanciarlo. Anche perché con Bennacer e Kessie è al sicuro. Ci sarà tempo per vedere all’opera il grande colpo del mercato rossonero.