Tuttosport: "Pioli riabbraccia il Milan e punta su Giroud"

L'edizione odierna di Tuttosport apre in prima pagina con il titolo: "Mou, sei sempre tu". Il nuovo tecnico della Roma si è presentato ieri alla stampa, conquistando subito Roma ed i suoi tifosi: "Non sono venuto qui in vacanza, lavoro duro, ma credo in questo club e nei Friedkin", le sue parole. Nel frattempo si ritrova anche il Milan, con Pioli che a breve potrebbe avere a disposizione anche Olivier Giroud.