Tuttosport porta buone notizie: "Il Milan riabbraccia Bennacer"

MilanNews.it

L'edizione odierna di Tuttosport commenta così il ritorno di Ismael Bennacer in gruppo, notizia uscita ieri pomeriggio e riportata anche da MilanNews.it (QUI): "Il Milan riabbraccia Bennacer". Dopo poco più di un mese dall'ultima presenza con la Lazio, il Bennacer si mette in rampa di lancio per ritornare a disposizione di Pioli almeno dalla panchina. Questo succederà a Firenze mentre l'obiettivo è di averlo tra i titolari per la cruciale notte di Champions League a Londra.