Tuttosport: "Povero Milan: speziato via"

Il quotidiano Tuttosport analizza la disfatta della squadra milanista allo stadio Picco. "Povero Milan: speziato via", titola il quotidiano torinese: "I rossoneri - si legge - sempre sotto ritmo, vengono schiantati da uno Spezia stellare che va in gol con Maggiore e Bastoni, entrambi alla prima rete in A. E oggi Pioli può perdere la vetta. Serata da dimenticare col portiere spezzino Provedel che non si deve nemmeno sporcare i guanti. Mai una trama di gioco, solo lanci lunghi. Ora preoccupa giovedì la Stella Rossa".