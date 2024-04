Tuttosport presenta Milan-Roma: "L'euroderby accende San Siro"

Anche Tuttosport questa mattina si dedica alla presentazione della sfida tra Milan e Roma, primo atto dei quarti di finale di Europa League che si disputerà questa sera, alle ore 21, a San Siro. Il quotidiano di Torino prima racconta il contorno alla partita nel suo occhiello: "Stadio esaurito, 75mila spettatori per la sfida italiana. Per i rossoneri non è una novità, dopo quanto successo in Champions League con Napoli e Inter". Quindi il titolo principale che recita così: "Milan-Roma, l'euroderby accende San Siro". Lo stadio rossonero sarà pieno in ogni ordine di posto e preparato come per le grandi notti.

Poi Tuttosport riporta le parole dei due allenatori. Prima quello che ospita, Stefano Pioli, tecnico del Milan, che guarda con fiducia al confronto: "Entrati in forma quando conta. Siamo nel momento più importante della stagione. Dobbiamo ripetere quanto fatto con Slavia e Rennes. In campo con la nostra mentalità". Dall'altra parte Daniele De Rossi non si tira indietro: "Abbiamo tutto da perdere. Evitiamo il fatalismo tipico dei tifosi: siamo qui per la semifinale, non per essere delle comparse. Quei dieci mesi di porte in faccia mi hanno permesso di essere qui adesso". Allo stadio ci sarà anche Gerry Cardinale, proprietario rossonero.