Tuttosport - Questo Diavolo è senza fiamme: confermate le difficoltà a fare gol

Il giornale di Torino, Tuttosport, parla di un Diavolo senza fiamme dopo lo scialbo 0-0 di ieri sera contro il Bologna. Una frenata nella corsa scudetto che conferma le difficoltà del Milan nel trovare la rete. L’ingresso di Zlatan Ibrahimovic nel secondo tempo non fa la differenza. I rossoneri in avvio di gara creano, ma non segnano. Nonostante il pareggio però, gli uomini di Stefano Pioli restano in testa a +1 sul Napoli e a +4 sull’Inter (che però ha una partita in meno).