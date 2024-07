Tuttosport: "Rabiot ai supplementari, raffredda la voglia di Juve"

Ad oggi il futuro di Adrien Rabiot è un'incognita. Il centrocampista della Nazionale francese, infatti, non avrebbe ancora scelto cosa fare nella prossima stagione perché totalmente concentrato sulla fase finale degli Europei con la sua Francia. Per molti, però, questa presa di tempo potrebbe contenere un messaggio fra le righe piuttosto chiaro e sorprendente: Adrien Rabiot non vuole più giocare per la Juventus.

Rispetto a qualche settimana fa, riporta Tuttosport, sarebbe cambiato il clima per la sua scelta di decidere dopo l'Europeo. Se da un lato la Vecchia Signora si era detta disposta ad aspettarlo, dall'altro si sarebbe iniziata a muovere di conseguenza rinforzando e completando la mediana per evitare di farsi trovare impreparata qualora succedesse quello che oramai tutti si aspettano dalle parti della Continassa.

Nel frattempo ecco l'interesse del Real Madrid e l'offerta di pari entità, o quasi, presentata dal Milan a mamma Veronique nelle scorse settimane, con Rabiot che però non si muove di un centimetro dalla sua posizione di neutralità più totale, anche perché il centrocampista francese è stato abbastanza chiaro in merito alle sue intenzioni: "Il mio futuro? lo deciderò dopo l’Europeo, ora voglio essere concentrato con la mia Francia". Staremo a vedere.