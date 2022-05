Tuttosport recita: "Messias+Brahim Diaz: riscatto o mai più"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Nelle pagine dedicate al Milan all'interno dell'edizione odierna di Tuttosport, c'è spazio per parlare di futuro e di mercato. In particolare sotto la lente di ingrandimento due calciatori non ancora sicuri di quello che gli riserverà il futuro: "Messias+Brahim Diaz: riscatto o mai più". Entrambi i giocatori sono attualmente in prestito al Milan e il loro avvenire dipende da un riscatto. Per il brasiliano la scelta dovrà essere fatta al termine della stagione; per lo spagnolo - teoricamente - si può aspettare ancora un po', dal momento che l'accordo per il prestito con il Real ha una durata biennale. Le scelte, soprattutto vista la situazione attuale in campionato, saranno fatte a partire dalla fine della stagione. Una cosa sicura è che la vittoria o meno dello scudetto potrebbe influenzare l'operato della dirigenza.