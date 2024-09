Tuttosport recita sul Milan: "Via Tonali e il bilancio sorride..."

vedi letture

Il Milan ieri ha chiuso il bilancio 2023/2024 e lo ha fatto, come accade ormai da diverso tempo dalle parti di via Aldo Rossi, con risultati ottimi. Per il secondo anno consecutivo, infatti, il bilancio rossonero è positivo. Questa volta è stato registrato un utile di 4.1 milioni di euro: quando a fine ottobre sarà approvato il bilancio, verranno registrati i ricavi più alti nella storia del club: 457 milioni di euro. Una cifra che è quasi il 13% in più rispetto all'ultimo anno.

Per raccontare questi numeri oggi Tuttosport titola così: "Via Tonali e il bilancio sorride...". Il riferimento alla cessione di Sandro Tonali e alla relativa plusvalenza è calzante perché rappresenta un contributo importante al raggiungimento di questo risultato per il club con base in via Aldo Rossi. Oltre a questo hanno aiutato il secondo posto in campionato e gli accordi e ricavi commerciali.