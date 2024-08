Tuttosport ricorda: "Fonseca aspetta ancora 4 rinforzi"

Con il secondo acquisto del calciomercato rossonero andato in archivio, Strahinja Pavlovic, il Milan adesso deve accelerare per portare il più velocemente possibile alla corte di mister Paulo Fonseca nuovi innesti di qualità. Fra meno di due settimane comincerà già il campionato (sabato 17 agosto a San Siro contro il Torino) e i rossoneri saranno già chiamati al primo treno di tre partite prima della pausa per le nazionali che coinciderà anche con la chiusura delle trattative.

Questa mattina, per questa ragione, Tuttosport fa il punto sulla situazione rossonera e chiarisce: "Fonseca aspetta ancora 4 rinforzi". Nell'occhiello si prova a ipotizzare i nomi dei papabili acquisti: "Emerson Royal, Fofana, Abraham e Samardzic: gli ultimi obiettivi del Milan". E poi ancora viene ribadito nel sottotitolo: "Il terzino destro del Tottenham dovrebbe arrivare entro 48 ore. Più complicato appare l'affare Fofana, perché il Monaco non intende scendere sotto i 25 milioni". Quindi il punto su Abraham: "La Roma lo valuta 25 milioni". E infine su Samardzic: "Stessa cifra che chiede l'Udinese per Samardzic (25 milioni, ndr): ci sarà da trattare".