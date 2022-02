Tuttosport - Rinnovo Leao: i contatti tra il Milan e Jorge Mendes sono costanti e prolifici

Oggi arriverà l'ufficialità del rinnovo di Theo Hernandez, ma in via Aldo Rossi sono al lavoro da tempo per definire a breve anche quelli di Ismael Bennacer e soprattutto di Rafael Leao. Come spiega l'edizione odierna di Tuttosport, i contatti tra il Milan e Jorge Mendes, agente del portoghese, sono costanti e prolifici. Il giovane attaccante rossonero dovrebbe prolungare fino al 2026 e guadagnare intorno ai 5 milioni di euro.