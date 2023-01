Tuttosport - Rinnovo Leao: si attende l'arrivo a Milano dell'avvocato Dimvula

MilanNews.it

In casa rossonera, definito il rinnovo di Ismael Bennacer, proseguono senza sosta i contatti con l'entourage di Rafael Leao. Questa potrebbe essere una settimana importante su questo fronte: il papà del portoghese è già a Milano, mentre è atteso in città nelle prossime ore anche l'avvocato Ted Dimvula per incontrare i dirigenti del Milan. A riferirlo è questa mattina Tuttosport che aggiunge che continua a respirarsi grande fiducia sul buon esito della trattativa (il Diavolo è pronto a mettere sul piatto un super ingaggio da 7-7,5 milioni di euro bonus inclusi a stagione).