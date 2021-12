Tuttosport - Rinnovo Theo, avanti tutta: il terzino vuole rimanere in rossonero

Proseguono senza sosta i contatti tra i dirigenti del Milan e José Quillon, agente di Theo Hernandez, per parlare del rinnovo del terzino che ha un contratto in scadenza nel 2024: il club di via Aldo Rossi ha già presentato la sua prima offerta di prolungamento (contratto fino al 2026 e 4 milioni di euro di ingaggio), ci sono ancora dei dettagli da limare, ma la volontà del francese è di restare in rossonero. Lo riferisce stamattina Tuttosport.