Tuttosport riporta: "L'Al-Hilal su Leao? Rafa fa spallucce"

Nel pomeriggio di ieri la redazione di Tuttomercatoweb.com ha riportato di un interesse dalla Saudi League per il talento e numero 10 del Milan Rafael Leao. L'indiscrezione, questa mattina in edicola, è stata ripresa da Tuttosport che ha titolato così sulla possibile trattativa: "L'Al-Hilal su Leao? Rafa fa spallucce". Secondo quanto viene riportato il club arabo, che potrebbe perdere Neymar e in cui gioca anche Sergej Milinkovic-Savic, sarebbe pronto a fare un'offerta per il portoghese rossonero.

Non si sa ancora se effettivamente questa offerta arriverà e soprattutto non si sa l'entità di ciò che gli arabi sono disposti a mettere sul piatto. Ciò che è noto è la clausola rescissoria di Rafael Leao che tocca i 175 milioni. Al momento la priorità del giocatore però non sono certo eventuali prospettive arabe ma solamente l'Europeo che comincerà questa sera con il suo Portogallo. In generale Leao non sembra interessato all'offerta.