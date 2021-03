Tuttosport - Riscatto Tomori: il Milan prova ad abbassare il costo

Tomori è stato pressoché perfetto contro la Roma, dimostrando di poter essere un titolare del Milan. Come riporta Tuttosport, Maldini e Massara hanno già avviato i contatti con il Chelsea per provare ad abbassare la cifra fissata a gennaio per il riscatto del giocatore (28 milioni). In attesa di scoprire come si evolveranno i discorsi con i Blues, sorge un altro scenario che Pioli dovrà gestire al meglio: chi resterà fuori per far spazio a Tomori? Con un calendario ancora fitto d’impegni, è probabile che l’allenatore vari una sorta di rotazione a tre con Kjaer, Romagnoli e, appunto, il giovane inglese.